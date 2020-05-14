Улан-Удэ, , 06:12 — REGNUM Перевозчики межмуниципальных и муниципальных пассажирских маршрутов Бурятии получат компенсацию части затрат за апрель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение было принято региональным штабом.

Ранее правительство РФ включило перевозчиков в число наиболее пострадавших от ограничительных мер, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, в Бурятии из-за этого почти две трети автобусов из 2,3 тыс. были вынуждены в апреле простаивать.

«Размер денежной выплаты на одно осуществляющее деятельность в указанный период транспортное средство — 15 тыс рублей, не работающего — 10 тыс рублей», — отметили в правительстве.

Всего на выплаты маршрутчикам из республиканского бюджета будет выделено чуть менее 27 млн рублей.

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