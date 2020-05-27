Бишкек, , 18:23 — REGNUM Из-за высоких рисков недостаточного накопления воды в водохранилище при Токтогульской ГЭС Киргизия закупит у Казахстана 500 млн кВт-ч электроэнергии, которую казахстанская сторона обязуется поставить в период с сентября по декабрь 2020 года.

При этом цена на импортируемую казахстанскими энергетиками электроэнергию будет установлена на уровне $0,024 (около 1,71 рубля) за киловатт, а общая сумма сделки составит $12 млн (около 853,7 млн рублей).

Такая договоренность достигнута по итогам переговоров между председателем госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Эмиля Осмонбетова и вице-министром экологии, геологии и минеральных ресурсов Казахстана Ерланом Нысанбаевым

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