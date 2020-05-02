Бишкек, , 17:22 — REGNUM В 2020 году Киргизию ожидает продолжение периода маловодья, а потому объем воды в водохранилище Токтогульской ГЭС к осени не будет превышать 15,6 млрд кубометров. Об этом на совещании с руководством местных энергокомпаний заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам главы правительства, из-за грядущей нехватки запасов воды в Токтогульском водохранилище энергетикам придется запасти больше угля и мазута, а также нужно быть готовыми к тому, что нужно будет увеличить объемы закупок природного газа.

«Но сразу хочу сказать, что вопросы с тарифом мы решили, цена за электроэнергию не будет повышаться и останется на прежнем уровне», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что Токтогульская ГЭС является крупнейшим энергетическим объектом Киргизии. Она вырабатывает до 70% производимого в республике электричества.

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