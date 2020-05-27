Москва, , 17:33 — REGNUM Официальное количество безработных в России достигло 1,9 млн человек. Об этом 27 мая сообщил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда.

«Количество официально зарегистрированных безработных в России растёт, здесь нет ничего для нас неожиданного, и сейчас это порядка 1,9 млн человек», — сказал глава государства

Путин обратился к федеральным ведомствам и руководителям регионов, отметив, что «внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным на всех уровнях власти».

«Сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в работе», — подчеркнул президент.

Напомним, согласно ранее представленным данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле вырос на 23,4% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 5, 8% от экономически активного населения.

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