Москва, , 21:37 — REGNUM Уровень безработицы в России в апреле 2020 года вырос на 23,4% по сравнению с мартом и на 21% по сравнению с апрелем прошлого года. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Согласно предварительной оценке ведомства, в минувшем месяце 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% от экономически активного населения, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда.

При этом, по данным Роструда, в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 1,3 млн человек, в том числе 1,1 млн человек получали пособие по безработице.

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