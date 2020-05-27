Москва, , 15:12 — REGNUM Представление общенационального плана восстановления экономики точно не будет проходить в закрытом режиме. В этом 27 мая заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, формат, в котором представят план, пока не определён, и говорить об этом пока преждевременно.

«Но, безусловно, в закрытом режиме это не будет», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что на поддержку российской экономики в условиях вызванного пандемией кризиса власти уже предусмотрели свыше 3 трлн рублей.

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