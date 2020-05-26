Москва, , 14:43 — REGNUM На поддержку экономики России на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, российские власти уже предусмотрели свыше 3 трлн рублей. Об этом сегодня, 26 мая, в интервью тележурналисту Александру Любимову, которые было показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя», заявил министр экономического развития Максим Решетников.

«Он (объём антикризисной программы. — прим. ИА REGNUM) постоянно растёт, сейчас мы уже за 3 трлн перешагнули», — уточнил глава федерального ведомства.

При этом Решетников подчеркнул важность не только масштабов поддержки, но и эффективность использования средств.

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«Здесь очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время правительство РФ готовит третий и четвертый пакет поддержки бизнеса на фоне кризиса из-за коронавируса. В конце апреля в России начали действовать меры второго антикризисного пакета. Часть этих мер касается межбюджетных отношений для поддержки региональных бюджетов. Так, в федеральном бюджете зарезервировано 171 млрд рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов. Вторая часть — это поддержка занятости, на которую будет направлено 150 млрд рублей.

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