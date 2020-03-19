Москва, , 12:46 — REGNUM Власти США вознамерились уберечь от больших убытков свою добычу сланцевой нефти и надеются, что им удастся сделать это за счёт отказа от приобретения российского «чёрного золота». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал новость о том, что в США обсуждают возможность запрета на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+. Необходимость таких шагов власти США обосновывают попытками «ряда государств подорвать американский нефтяной сектор, используя ситуацию с коронавирусом».

«За такими призывами, скорее всего, скрываются интересы американских компаний, добывающих сланцевую нефть. Дело в том, что в Саудовской Аравии себестоимость добываемой нефти около 2 долларов за баррель, в России около 20 долларов, а себестоимость сланцевой нефти, добываемой в США, около 40 долларов и выше. А сейчас нефть упала почти до 25 долларов за баррель. Эксперты пишут, что американские производители сланцевой нефти сворачивают производство. И напрашивается вывод, что это попытка защитить их интересы», — сказал Дзарасов.

Как полагает экономист, если в США всё-таки будет принято соответствующее решение, для РФ это не станет решающим обстоятельством, так как главный покупатель её нефти — это Европа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+. Также отметим, что ранее РБК со ссылкой на Управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что в октябре 2019 года РФ оказалась вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США. На первом месте — Канада.