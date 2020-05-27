Джакарта, , 12:09 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило 23 851 случай заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что за сутки в стране выявлено 686 случаев заражения.

Известно, что 6057 пациентов в стране были выписаны из больниц, а 1473 человека скончались из-за COVID-19.

Кроме того, число случаев заражения SARS-CoV-2 у граждан Индонезии за рубежом выросло до 928.

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Западная Ява в Индонезии готовится к этапу снятия ограничений, который вступит в силу с понедельника, 1 июня 2020 года.

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