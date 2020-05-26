Москва, , 23:59 — REGNUM Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года составил 2 трлн 104,2 млрд рублей, сократившись на 28,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23,4% — в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Отмечается, что в апреле в структуре оборота розничной торговли значительно увеличился удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий. Он составил 57,7% против 48,5% в апреле прошлого года. Доля непродовольственных товаров снизилась до 42,3% с 51,5% годом ранее.

Сообщается также, что оборот розничной торговли в минувшем месяце на 95,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,1%. В апреле 2019 года эти показатели составляли 94,7% и 5,3% соответственно.