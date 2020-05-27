Улан-Удэ, , 09:52 — REGNUM Власти Бурятии надеются до конца мая выйти на показатели, которые позволят возобновить работу торговым центрам, туристическим, образовательным и другим организациям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вопрос о смягчении ограничительных мер задали предприниматели главе региона Алексею Цыденову. В ответ он напомнил, что Роспотребнадзор установил коэффициенты «заражаемости», запаса коек и количества тестирования, от которых зависит возобновление работы организаций. По числу тестов и коек Бурятия вписывается в показатели.

«Единственное, что сейчас у нас выбивается — это коэффициент инфицированных. Чтобы перейти на второй этап он должен быть 0,8, а у нас он, к сожалению, чуть больше единицы. Мы сейчас делаем все, чтобы быстрее его понизить: всем контактным, кто на изоляции, за счет республики выдаем лекарства», — отметил глава.

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