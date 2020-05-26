Москва, , 14:34 — REGNUM Уже более 20 лет в России наблюдается слабая дисциплина по своевременной оплате услуг ЖКХ и электроэнергии. Долги граждан превышают сотни миллиардов рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение Минэнерго о сокращении срока моратория на пени за неуплату ЖКХ.

«Говорить сегодня о новых льготах для категорий граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с точки зрения системного решения проблемы неплатежей крайне затруднительно.

Ведь в отличие от предприятий ЖКХ компании в области электро‑ и теплоэнергетике практически все частные, многие из них публичные и торгуются на бирже.

Вряд ли инвесторы и акционеры бизнеса будут рады, что благодаря льготам недосчитаются в итоге 150 млрд рублей.

Это очень значительная сумма и на фоне снижения деловой активности в России такие потери не позволят осуществлять эффективные инвестиции в энергетическую инфраструктуру.

Нужно отметить, что просрочки за оплату электроэнергии в небольшой деревне и ли поселке могут достигать уровня 2−3 млн руб.

Привилегии и скидки в размере 5−15% за оказанные услуги было бы правильно ввести добросовестным плательщикам.

Тогда и вопрос просрочек и вовремя недополученных средств за оказанные услуги практически отпадет.

Сегодня важно посмотреть на проблему неплатежей именно с точки зрения дисциплины и стимулирования, а не в формате помощи очередной категории граждан.

Одна проблема у определенной категории граждан в России приходит вслед за другой, но широкая культура платежей без просрочек пока почти не сформировалась», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго РФ предлагает сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ и завершить действие моратория 31 мая.

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