Москва, , 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. С такой инициативой выступило Минэнерго РФ. Об этом на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике заявил заместитель главы федерального ведомства Юрий Маневич на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по электроэнергетике, сообщает газета «Ведомости».

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Так, Минэнерго РФ предлагает завершить действие моратория уже 31 мая. при этом для людей, оказавшихся в сложной ситуации, срок действия запрета на взимание штрафов за неуплату за коммунальные услуги может быть продлен на два месяца — до 31 июля 2020 года.

Кроме того, рассматривается возможность введения такого же моратория для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

Как пояснил Маневич, введение моратория привело к росту неплатежей за энергоресурсы. Так, в апреле уровень собираемости платежей за электроэнергию снизился на 7%, за тепло — на 12% относительно аналогичного показателя прошлого года. При этом прирост задолженности составил 11 млрд и 16 млрд рублей соответственно.

В Минэнерго подсчитали, что если мораторий сохранить до конца 2020 года, выпадающие доходы в электро‑ и теплоэнергетике для электростанций, работающих в комбинированном режиме, составят около 600−700 млрд рублей. А это поставит под угрозу «надежность устойчивого энерго‑ и теплоснабжения страны».

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Замминистра добавил, что инициатива о сокращении срока действия моратория включена в план первоочередных мер по поддержке предприятий электроэнергетики. Документ уже направлен на рассмотрение в аппарат правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о введении в России моратория на штрафы для населения за долги по оплате коммунальных услуг на фоне пандемии нового типа коронавируса. Так, теперь в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг управляющие компании и компании, работающие с твёрдыми коммунальными доходами, пени начислять не будут.

Премьер-министр уточнил, что такая мера будет действовать до 1 января 2021 года и коснётся запрета на отключение газо‑ и водоснабжения, а также электричества. Кроме того, пени не будут начисляться за просрочку оплаты за капитальный ремонт.

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