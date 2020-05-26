Москва, , 12:53 — REGNUM Нефтяные котировки получили 26 мая некоторую поддержку и вновь вышли выше $36 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Такая ситуация происходит на фоне осторожного оптимизма и повышения склонности к рисам на финансовых рынках из-за постепенного преодоления остроты пандемии и планов выхода многих стран из карантина.

Это формирует надежды на будущее постепенное увеличение потребности в энергоресурсах. Кроме того, несмотря на всю спорность, позитивно воспринят прогноз министра энергетики России о восстановлении баланса спроса и предложения на рынке нефти уже в июне.

С другой стороны, есть сильные ограничивающие факторы. Главный из них — обострение противостояния США и Китая в связи с ситуацией вокруг Гонконга.

Ожидаемое принятие Пекином закона об ограничении его свобод вызывает вероятность введения американских санкций против КНР и возобновления «торговых войн». Нельзя списывать со счетов и возможность второй волны коронавируса.

Данные обстоятельства в совокупности заставляют котировки нефти держаться в очень узком диапазоне, не преодолевая вверх принципиальный рубеж апрельского максимума $36,5.

Вероятно, он сохранится и в течение дня 26 мая., поскольку игроки ожидают 27 мая важный драйвер рынка — данные о запасах нефти в США. Нижней границей дневного диапазона, в свою очередь, выступает рубеж $35,50», — считает эксперт.

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