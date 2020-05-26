Москва, , 10:21 — REGNUM Нефть 25 мая вернулась к росту, расположившись над уровнем $36 за баррель. 26 мая на утренних торгах Brent сохраняет боевой настрой, хотя подъем снова забуксовал на подходе к уровню $37, как и на прошлой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Участники рынка продолжают делать ставку на восстановление мирового спроса по мере того, как экономики плавно снимают карантинные ограничения и возвращаются к обычному ритму жизни.

Безусловно, этот процесс будет сложным и небыстрым, но тот факт, что потребление энергоносителей уже начало расти, не может не радовать участников рынка.

К слову, глава МЭА Фатих Бироль подчеркнул, что низкие цены на нефть в сочетании с постепенным восстановлением экономики обусловят не только достижение докризисного уровня спроса, но и его превышение, что добавило оптимизма игрокам.

Кроме того, появились признаки выполнения условий сделки странами ОПЕК+, которые договорились о новом соглашении, вступившем в силу в начале мая. В скором времени представители группы снова встретятся, чтобы обсудить дальнейшие меры поддержки рынка. Трейдеры будут ждать приободряющих сигналов с этого фронта в том числе.

При этом напряженная и неопределенная обстановка на глобальных финансовых рынках в целом продолжит сдерживать проявление бычьего настроя в сырьевом сегменте, пока над миром довлеет коронавирус.

Другими словами, локально Brent располагает потенциалом роста, но более долгосрочного и устойчивого ралли пока не предвидится», — пояснил эксперт.

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