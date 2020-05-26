Москва, , 10:17 — REGNUM Доллар к рублю снижался в последние дни близко к сильному техническому и психологическому рубежу 70 руб. Это связано с подорожанием нефти и относительно позитивным настроениям на финансовых рынках из-за постепенного выхода из пандемии, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Но в ближайшее время эти факторы могут приостановить воздействие на рубль. Закончится и налоговый период. Цена нефти пока не может уйти выше предыдущего локального максимума $36,50 за баррель Brent. Драйверы её подорожания уже во многом отражены в цене, и для дополнительного укрепления недостаточно факторов.

Кроме того, возникли новые риски на рынках в связи с обострением противостояния США и Китая из-за давление последнего на Гонконг. Рынки ожидают возможного возобновления тарифно-торговой войны. Это уменьшает спрос на рисковые активы, к которым относится и рубль.

На текущей неделе заканчивается и налоговый период с продажей валютной выручки экспортёрами, что также поддерживало российскую валюту.

Кроме того, при цене нефти Urals выше $25 прекращается дополнительная продажа валюты, ранее применявшаяся Центробанком России. Об этом заявила его глава Эльвира Набиуллина.

Негатив для рубля может быть связан и со статистикой по России во вторник, 26 мая. — объём розничных продаж, уровень безработицы, динамика реальной зарплаты, ВВП. Она ожидается негативной, поскольку уже будет отражать первые последствия пандемии.

С другой стороны, в поддержку рубля действуют иные факторы. Это остающееся сдерживание курса продажами валюты со стороны ЦБ из Фонда национального благосостояния в рамках «бюджетного правила» при цене Urals ниже $42,40.

Сохраняется и спрос на российские гособлигации в ожидании будущего снижения процентов по ним из-за предполагаемого в июне сокращения ключевой ставки ЦБ России.

Исходя из данных соображений, наиболее вероятно, что на текущей неделе будет происходить определённое повышение курса доллара и евро к рублю. Но он, очевидно, останется в границах сложившихся локальных коридоров: 70,50 — 73,60 руб./дол и 77,40 — 79,80 руб./евро», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль удерживает свои позиции