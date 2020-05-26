Москва, , 08:07 — REGNUM Торги по рублю 25 мая закрылись практически без изменения по отношению к ценам закрытия 22 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/руль повысилась на 0,01%, до 71,65 руб., евро/рубль — на 0,01%, до 78,07 руб., фунт/рубль — на 0,27%, до 87,40 руб.

Активность участников рынка на внутреннем валютном рынке была очень низкой из-за закрытых бирж в Великобритании и США. Британцы отмечали весенний банковский день, американцы — День Памяти.

Фьючерсный рынок работал, поэтому трейдеры отслеживали динамику фьючерса на S&P500 (ES1). По итогам дня фьючерс на индекс вырос на 0,55%, до 2953.

Сегодня, 26 мая, в Азии рост котировок ускорился. Индекс вырос на 1,17%, до 2987, что должно позитивной отразиться на российской валюте. На Форекс за один доллар дают 71,47 руб.

На азиатской сессии баррель нефти марки Brent сегодня подорожал на 1,78%, до $36,10. Нефть дорожает на фоне сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса.

Положительная динамика в нефти поддержит рубль на открытии Мосбиржи. На Форекс основные валюты торгуются в плюсе, кроме йены.

Трейдеры на данным момент игнорируют напряжённость между США и Китаем, покупая рискованные активы. На сегодня ожидается снижение курса доллара до 71 руб.

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