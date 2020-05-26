Москва, , 07:37 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 27 июля 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска ФГУП «Московское опытно-конструкторское бюро «Марс» из дивизиона «Росатома». Ответчиком в деле выступает старейший завод самолётной и ракетной техники — АО «Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова». Сумма претензий превышает 684 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от разработчика бортовых систем автоматического управления и навигации авиационных и космических летательных аппаратов поступило в суд 14 апреля 2020 года, но из-за недочётов его оставили без движения. Документы по устранению недостатков поступили в суд, и 25 мая 2020 года дело приняли к производству, назначив рассмотрение на конец июля. В споре речь идёт «о взыскании 684 538 602,20 руб. по контракту №16 201 874 220 122 413 251 690 496/И-933 от 21.02.2018 года».