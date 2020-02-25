Москва, , 03:24 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил многомиллиардный иск от Министерства обороны России к активу группы «РТИ» — Дубненскому машиностроительному заводу, который ведёт свою историю с 1939 года и занимается производством нескольких видов самолётной и ракетной техники. Иск к подмосковному заводу пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 21 февраля 2020 года. Ответчик — АО «Дубненский машиностроительной завод имени Н.П. Федорова». Сумма претензий Минобороны РФ — 3409 428 977,53 рубля. Подробности спора неизвестны.

В ноябре 2019 года ведомство уже обращалось с иском к предприятию, но сумма была существенно ниже — 5,08 млн рублей. В середине февраля 2020 года иск был удовлетворён и завод обязали выплатить неустойку «в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по госконтракту».

Из материалов дела известно, что ответчик является исполнителем по госконтракту, заключённому в июне 2018 года на выполнение сервисного обслуживания авиационных средств поражения, их средств подготовки и технического обслуживания по спецификации согласно перечню. Цена контракта — более 298 млн рублей.

Ответчик с 2004 года входит в группу «РТИ». Его основное направление работы — изготовление и ремонт управляемого авиавооружения, а также средств его наземного обеспечения.