Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 22 мая открылись снижением по рублю. Настроения участников рынка ухудшились на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублевым парам закрались ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,95%, до 71,64 руб., евро/рубль — на 0,49%, до 78,08 руб., фунт/рубль — до 0,465, до 87,16.

Ситуация вокруг Гонконга способствовала укреплению курса иены. Продавцы уходили в защитные активы из-за нового законопроекта о безопасности в Китае в отношении полуавтономных городов Гонконг и Макао.

Китай планирует разместить на территории острова охранные предприятия для защиты от массовых демонстраций. Планы КНР вызвали резкую реакцию президента США Дональда Трампа. Эксперты считают, что если Китай установит свою юрисдикцию над автономной областью, то ситуация может оказаться взрывоопасной.

Министерство иностранных дел в США предупредило китайскую сторону, что в случае принятия нового закона о безопасности могут быть введены санкции против высокопоставленных китайских чиновников.

Ослабление рубля было сдержанным, так как он получал поддержку от налогового периода и восстановления цен на нефть после падения до $33,54.

Сегодня, 25 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $35,33. На Форекс основные валюты демонстрируют смешанную динамику. За один доллар дают 71,33 против пятничного закрытия 71,64 руб. на Мосбирже.

Стоит отметить, что франк и иена ослабляются к доллару. Трейдеры опять готовы покупать рискованные активы. В понедельник в США выходной день, поэтому они ждут открытия торгов в Европе.

Скорее всего, 25 мая пара доллар/рубль протестирует уровень 70 руб. на фоне налогового периода и высокого спроса на ОФЗ. Новая фаза ослабления рубля начнется при повышении курса доллара выше 73,50 руб.

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