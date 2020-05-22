Москва, , 15:52 — REGNUM Рубль окреп слишком резво при нейтральном внешнем фоне и неизменных вводных в виде кризисов, карантинов и отсутствия денег у населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«И как только нефть развернулась в сторону коррекции, «россиянин» тут же последовал за ней.

Доллар США 22 мая к середине дня торгуется по 71,46 руб. и может оставаться в пределах 71−74 руб. Евро восстановился к 77,93 руб. и способен закрепиться в диапазоне 77−81 руб.

В общем-то, всё остается на своих местах, ведь слишком крепким рубль быть не должен, потому что это как минимум неудобно бюджету и компаниям, а как максимум — при текущей цене на нефть это и есть его более-менее справедливая цена.

Пока «реанимацию» в нефти оцениваем как краткосрочный подъем. Если так, то у рубля действительно мало поводов для бурного роста, и самое логичное — вернуть его в проторгованный диапазон». — считает эксперт.

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