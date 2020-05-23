Москва, , 11:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС, соответствующий документ опубликован сайте Кремля.

«Проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся уплаты акциза на моторное топливо при реализации его конечным потребителям на автозаправочных станциях», — говорится в документе.

В настоящее время акциз платит нефтеперерабатывающий завод.

Соответствующее поручение дано по итогам совещания по развитию топливно-энергетического комплекса, которое прошло 29 апреля. Так, на совещании глава государства поручил правительству обеспечить удовлетворение внутреннего спроса на топливо в России.

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