Москва, , 13:01 — REGNUM На исходе рабочей недели участники внутреннего валютного рынка фиксируют прибыль в позициях на укрепление национальной валюты после шести дней роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара подскочил на 1,3% до 71,90 руб., курс евро — на 0,8% до 78,40 руб. До конца дня нельзя исключать усиления покупок иностранной валюты, что подтолкнет котировки к отметкам в 72,50 руб. и 79,00 руб.

Помимо технических факторов на рубль влияет ухудшение конъюнктуры на нефтяном рынке и осторожность трейдеров в преддверии выходных из-за ухудшения внешнего фона.

Ситуация выглядит неоднозначной и может в итоге в перспективе ближайших недель подтолкнуть рисковые активы к коррекции цен после восстановительного роста с середины марта.

В то же время давление на рубль может к концу дня и ослабнуть, если на предстоящей в 13:00 пресс-конференции глава Банка России подаст дополнительные поводы для оптимизма.

В настоящий момент именно ожидания понижения ключевой ставки регулятором на следующем заседании 19 июня на 50 б. п., что на регулярной основе транслировалось как самой Эльвирой Набиуллиной, так и ее коллегами, стали причиной усиления национальной валюты.

В ожидании этого события на последнем аукционе ОФЗ 20 мая Минфину удалось привлечь рекордный объем средств сразу 169,59 млрд руб. Помимо внутренних игроков в них принимали участие и нерезиденты, которым для этого необходимы рубли.

В то же время сегодня политика Банка России не оказывает прежнего влияния на ход торгов. Цены на нефть обрушились более, чем на 4% до $33,30 по сорту Brent в рамках фиксации прибыли после стремительного роста с $18. в середине апреля.

Толчком этому послужил отказ Китая от цели по росту экономики на этот год в диапазоне 6,0−6,5%, из-за неопределенности — событие ожидаемое, но от этого не менее неприятное.

В целом же весь мир сейчас начинает более внимательно отслеживать риторику китайских и американских властей, которая с каждым днем начинает приобретать все более ожесточенный характер.

Помимо рисков срыва «первой фазы» торгового соглашения, последние заявления могут указывать на перспективу перехода к «холодной войне», что может усилить давление на мировую экономику, только сейчас начавшую восстановление после удара от пандемии коронавируса.

С учетом планов американского Минфина занять на долговом рынке астрономические $3 трлн в ближайшие три месяца это может стать катализатором для коррекции рисковых активов в ближайшее время, что может негативным образом повлиять и на расстановку сил на внутреннем валютном рынке», — пояснил эксперт.

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