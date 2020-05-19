Кишинёв, 19 мая 2020, 13:54 — REGNUM Власти Молдавии надеются успешно завершить переговоры с Евразийским банком развития (ЕАБР) и дать старт инвестиционным проектам, заявил 19 мая президент республики Игорь Додон.
«Хочу подчеркнуть — мы настроены успешно завершить переговоры с банком и дать старт первым инвестиционным проектам», — сказал Додон в ходе саммита ЕАЭС.
По его словам, в ходе переговоров с ЕАБР были обозначены потенциальные сферы взаимодействия. Речь идет об агропромышленном комплексе, инфраструктуре дорог, энергетике и продвижении взаимной торговли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва поддержит запрос Молдавии стать государством-членом Евразийского банка развития.
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