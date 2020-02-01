Кишинёв, , 02:25 — REGNUM Россия поддержит запрос Молдавии стать государством-членом Евразийского банка развития. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента Молдавии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с молдавским коллегой Ионом Кику в ответ на соответствующую просьбу премьера Молдавии.

Стороны обсудили возможности роста экспорта молдавской продукции на российский рынок, применение таможенных пошлин при импорте, упрощение доступа на оба рынка и другие темы.

«Нас радует интерес российских компаний к нашему рынку. В Кишиневе состоялось заседание с председателем ЕАЭС, в ходе которого мы обсудили возможность финансирования строительства агропромышленного хаба, а также готовность финансировать другие проекты», — отметил Ион Кику.

Михаил Мишустин заверил, что российское правительство готово к укреплению отношений между Молдавией и Россией и активизации двусторонней торговли.