Ашхабад, , 20:23 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьер-министру Гадыргельды Мушшикову и председателю центробанка Мердану Аннадурдыеву продолжить работу по поддержанию стабильного курса туркменской национальной валюты — маната. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам туркменского лидера, в качестве временной меры необходимо пересмотреть действующий порядок валютных операций.

Бердымухамедов подчеркнул, что вся иностранная валюта, поступающая от продажи за рубеж туркменской продукции, должна перечисляться в стабилизационный фонд. А компаниям-экспортерам, в том числе и частным, эти деньги компенсируют уже в виде нацвалюты по официальному курсу.

Отметим, что официальный курс доллара США в Туркмении составляет лишь 3,5 маната за $1. Однако приобрести иностранную валюту официальным путем крайне сложно, а потому в стране процветает «черный рынок», на котором курс установлен на уровне не ниже 20 манатов за $1.

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