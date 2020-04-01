Ашхабад, , 22:00 — REGNUM Центробанк Туркмении приказал местным банкам запретить владельцам валютных счетов снимать принадлежащие им деньги в виде долларов и евро, передает «Азатлык».

Теперь эти денежные средства они смогут получить только в туркменской национальной валюте, причем по официальному курсу, который в пять раз ниже курса на «черном рынке».

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Это привело к ажиотажу среди местных сотрудников иностранных компаний, получающих заработную плату в иностранной валюте. Они выстраиваются в очереди к обслуживающим их банкам и безуспешно пытаются убедить банковских работников выдать им деньги в долларах.

Издание отмечает, что решение Центробанка Туркмении противоречит закону «О валютном регулировании», разрешающему сотрудникам иностранных компаний получать зарплаты в иностранной валюте, так как валюта на счета клиентов туркменских банков поступает на счета из-за рубежа.

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