Эссекс, Великобритания, , 13:41 — REGNUM Используемый автокомпаниями в качестве склада морской британский порт Тилбери в Эссексе забит десятками тысяч машин. Об этом сообщает портал Internewscast.

Такая ситуация сложилась из-за введения ограничительных мер, связанных с эпидемией нового коронавируса.

По информации Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), в первом квартале 2020 года реализация легковых машин в Великобритании составила 483 557 единиц, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в апреле текущего года продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин на мировом рынке составили 3,967 млн единиц. Это на 45% меньше, чем год назад. При этом больше всего машин было продано в Китае — 1,936 млн экземпляров, что соответствует прошлогоднему уровню.

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