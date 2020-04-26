Лондон, , 09:42 — REGNUM По итогам марта 2020 года самой популярным брендом среди британских автолюбителей стал Volkswagen. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

За отчётный период в стране было продано 22 950 машин марки Volkswagen. Таким образом, в марте текущего года продажи авто немецкого бренда уменьшились на 40,1% по сравнению с мартом прошлого года.

На втором месте разместились автомобили американской компании Ford. Их продажи составили 18 996 единиц. Здесь падение продаж более существенное — 53,4%. Тройку лидеров замыкает бренд BMW. За месяц британцы приобрели 17 530 автомобилей этой немецкой компании, что на 42,2% меньше, чем год назад.

На четвёртом и пятом местах соответственно автомобили марок Mercedes-Benz (16 981 ед.; — 49,4%) и Audi (16 424 ед.; — 41,6%).

Напомним, в России в марте 2020 года реализация машин Volkswagen составила 10 007 авто, что на 17% больше, чем год назад.

Читайте также: В британских автосервисах Mazda стоимость ремонта оценивают по фото