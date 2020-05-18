Лондон, , 11:31 — REGNUM Управлению по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании нужны «чрезвычайные полномочия», чтобы бороться со спекулянтами в период пандемии. Регулятор запросил их у правительства страны, сообщает 18 мая Financial Times.

В СМА заявили о десятках тысяч потребителей, возмущённых взвинчиванием цен на некоторые товары, в первую очередь на защитные маски и дезинфицирующие средства для рук. Цена на них в среднем поднялась на 367%.

Регулятор полагает, что необходимо срочно принять законодательные меры, которые будут действовать ограниченный период, На текущий момент, отмечает издание, законодательные ограничения не позволяют СМА действовать эффективно.

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