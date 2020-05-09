Лондон, , 10:44 — REGNUM Драконовские меры по борьбе с коронавирусом в Великобритании, которые включали в себя карантин и закрытие не относящихся к жизненно важным предприятий, почти не сыграли роли в предотвращении распространения пандемии в королевстве. Лишь некоторые меры, такие как запрет на массовые мероприятия и закрытие школ, положительно сказались на эпидемиологической обстановке в стране, пишут Стивен Мэтьюз и Сэм Бланчард в опубликованной 6 мая статье для Daily Mail.

По данным исследователей Университета Ист-Англии, которые изучили мер социального дистанцирования, принятые в 30 странах Европы, запрет на массовые собрания людей, а также закрытие школ и тех предприятий, которые не играют ключевую роль в поддержании нормального функционирования общества, оказались наиболее эффективными в плане предотвращения распространения пандемии.

Кроме того, исследователи указали на то, что согласно результатам, использование масок в общественных местах не является необходимым. Они тем не менее подчеркнули, что само исследование носит «экспериментальный» характер, а его выводы «предварительны».

Как отметила Джулия Брейнард, один из участников исследования, удалось выявить четкие различия между тем, какие меры были более эффективными.

«Мы обнаружили, что три из принимаемых мер были особенно эффективными, а две другие — нет», — подчеркнула она в интервью BBC Radio 4.

Брейнард указала, что наиболее эффективной мерой стало закрытие школ, за которым по эффективности последовали запрет на массовые собрания, а закрытие таких коммерческих предприятий, как спортивные залы и клубы. При этом введение жестких мер карантина и закрытие тех коммерческих предприятий, которые не играют существенную роль в обеспечении функционирования общества, лишь отчасти поспособствовали предотвращению распространения коронавируса.

Такие выводы подтверждаются заявлениями шведского медика Йохана Гисеке из стокгольмского Karolinska Institutet. По словам Гисеке, вирус невозможно остановить, поэтому полный карантин является бессмысленным.

«Стало очевидно, что жесткий карантин не защищает старых и хрупких людей, живущих в домах престарелых, — именно тех людей, для защиты которых и вводился карантин», — подчеркнул он, обратив внимание на то, что жесткие меры не снижают смертность от COVID-19, что очевидно при сравнении опыта Великобритании с опытом других европейских стран.

Гисеке пояснил, что, согласно некоторым оценкам, в Швеции четверть из 2,4 миллиона проживающих в столице и его пригородах уже заразились этим вирусом, и у около 99% из них заражение так не было диагностировано. В стране от последствий заражения коронавирусом скончался 2 тыс. 941 человек.

«Эти факты привели меня к следующим выводам. Все будут подвержены тяжелому острому респираторному синдрому коронавируса, и большинство людей заразятся», — подчеркнул он.

«COVID-19 распространяется подобно лесному пожару во всех странах, но мы этого не видим — коронавирус почти всегда распространяется от молодых людей, которых либо нет симптомов, либо эти симптомами слабо выражен, к другим людям, у которых также будут слабые симптомы», — указал Гисеке.

Шведский медик уверен, что речь идет о настоящей пандемии, которую можно только замедлить. По его словам, карантин сможет лишь задержать серьезные случаи на некоторое время, но как только ограничения будут сняты, случаи снова появятся.

«Я ожидаю, что когда мы посчитаем количество смертей от COVID-19 в каждой стране через 1 год, цифры будут одинаковыми, независимо от принятых мер», — заявил он.