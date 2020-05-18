Охотск , , 04:53 — REGNUM Жители самого отдалённого и труднодоступного муниципалитета Хабаровского края — Охотска — пожаловались на «взбесившиеся» цены на продовольствие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В эфире региональной телекомпании Губерния озвучили цены на продукты питания в Охотске. Лимоны там продают по цене более 1 тыс. рублей за килограмм, яблоки стоят дороже 700 рублей, баклажаны более 500, банка сгущенного молока стоит от 170 рублей. Литровая пачка молока в охотском магазине стоит 372 рубля. Банка свиной тушенки стоит в Охотске 159 рублей, тушенка из конины продаётся по цене от 183 до 231 рублей за банку.

Жители Охотска обращают внимание на то, что цены продолжают бить все мыслимые рекорды даже с открытием морской навигации. Зимой же, когда доставка продовольствия в муниципалитет возможна только по воздуху, цены всегда взлетают. Однако в этом году открытие навигации на снижение цен не повлияло.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года, после закрытия навигации, стоимость килограмма колбасы в Охотске выросла с 450 рублей до 700−1000 рублей, килограмм яблок стоил вместо 250 рублей 380. Сейчас, когда навигация открылась, стоит 700 рублей.