Рабочий посёлок Охотск, Хабаровский край, , 09:56 — REGNUM В одном из самых отдалённых и северных районов Хабаровского края — Охотске — после закрытия летней навигации, когда добраться до района можно только с помощью авиации, цены на продукты питания взлетают в 3−4 раза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как только навигация закрывается, цена на литр молока вырастает со 140 до 300 рублей. Десяток яиц дорожает с и без того заоблачных 130−150 до 250 рублей. Килограмм колбасы дорожает с 450 рублей до 700−1000. За килограмм яблок, доставленных самолётом, вместо 250 рублей придётся отдать 380. Килограмм сливочного масла в Охотске стоит от 700 рублей. Но за 700 продают не настоящее, а «из заменителя молочного жира». Сыр стоит от 900 рублей за килограмм. Свежие огурцы и помидоры — большая редкость, сейчас их в продаже нет. Но если появляются, стоят дорого — до 550 рублей за килограмм. Мясо мороженое стоит от 600 рублей. Даже хрящики, на которых и мяса нет, стоят не меньше 450 рублей за килограмм.

Самые простенькие карамельки — 450 рублей, а шоколадные конфеты стоят не меньше 750 рублей за килограмм.

В марте 2019 года Охотск посетил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он поручил проработать вопрос о снижении цен на продукты питания. Для этого необходимо провести реконструкцию местного аэропорта, чтобы он мог принимать более грузоподъёмные самолёты. Также губернатор поручил обеспечить жесткий контроль за наценками у местных предпринимателей. Но пока цены в Охотске только растут.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в среднем тратят на еду 30,2% зарплаты. Однако на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, траты значительно выше. Житель ДФО, особенно отдалённых, северных районов, вынужден тратить на продукты более 50% своего заработка.