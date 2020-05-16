Кейптаун, , 18:36 — REGNUM Платиновая шахта Марула компании Impala Platinum в Южно-Африканской республике закрыта после выявления случаев COVID-19 у шахтеров и работников, 16 мая сообщает агентство Reuters.

По сообщению руководства рудника, коронавирусная инфекция подтверждена у 19 сотрудников предприятия, причем в 14 случаях заболевание проходит бессимптомно. Пока неизвестно, на сколько продлится закрытие.

К настоящему моменту в ЮАР подтверждены более 13 500 случаев COVID-19 — это наибольшее число случаев среди всех стран континента. Тем не менее, в ЮАР уже отмене общенациональный карантин, шахты и предприятия по всей стране возобновили работу.

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