Эр-Рияд, , 16:26 — REGNUM Подтвержденное число случаев COVID-19 в Саудовской Аравии за сутки возросло на 2840, общее число достигло 51 980, 16 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно официальному сообщению, число погибших от COVID-19 в королевстве увеличилось на 10 человек, общее число погибших с начала эпидемии достигло 302.

В настоящий момент Саудовская Аравия постепенно снимает ограничения, введенные из-за коронавируса, — в королевстве уже отменен полный карантин, работают предприятия торговли.

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