Ашхабад, , 00:05 — REGNUM Руководители транспортных ведомств Ирана, Туркмении и Узбекистана провели переговоры по вопросам возобновления коммерческих грузоперевозок в условиях пандемии коронавируса, передает «Iran front page».

По словам министра дорог и городского развития Ирана Мухаммеда Эслами, участники встречи, проходившей в формате видеоконференции, договорились о принятии совместных протоколов для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Чиновник отметил, что уже к 23 мая текущего года на туркмено-иранской границе будет построено сразу несколько двадцатиметровых дезинфекционных туннелей для поездов и грузовиков, что позволит возобновить торговлю между Туркменией и Ираном после почти двух месяцев после закрытия границы.

Также иранский министр отметил, что иранская и туркменская стороны пригласили Узбекистан присоединиться к этому механизму для дальнейшего облегчения транзита товаров из Ирана в Узбекистан через Туркмению.

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