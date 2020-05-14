Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Экономика США после пандемии коронавируса может стать ещё более мощной, чем до неё. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп 14 мая в интервью телеканалу Fox Business.

Он отметил, что США хорошо справляются с периодом трудностей и сделают свою экономику «более великой, чем прежде». Третий квартал 2020 года станет переходным, в четвёртом дела будут идти хорошо, а в следующем году наступит один из лучших для страны экономических периодов.

«Я называю это переходом к величию», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что восстановительный период подходит для того, чтобы доллар был сильным, так как все хотят использовать его при ведении дел.

Как сообщало ИА REGNUM, США являются страной, где зафиксировано больше всего выявленных случаев коронавируса и смертельных исходов среди пациентов с COVID-19.

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