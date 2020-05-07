Улан-Удэ, , 06:31 — REGNUM В Бурятии введён специальный налоговый режим для самозанятых. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 6 мая региональный парламент поддержал законопроект.

Нововведение, как отмечается, позволит самозанятым легализовать свою деятельность, а также претендовать на государственную поддержку. В качестве такового может зарегистрироваться любой человек, который производит товары или оказывает услуги клиентам самостоятельно, без привлечения работников.

«Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог. Это самостоятельный налоговый режим, переход на который является добровольным», — отметил зампред по экономическому развитию республики Алексей Мишенин.

Ставка налога будет варьироваться в зависимости от того, с кем работает замозанятый. Если его клиенты являются физическими лицами, то он составит 4%, если юрлицами или ИП — 6%. Однако если его годовой оборот превышает 2,4 млн рублей, то в его отношении будут действовать уже другие системы налогообложения.

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