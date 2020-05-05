Улан-Удэ, , 14:11 — REGNUM 67 организаций в Бурятии освобождены от оплаты аренды за государственное и муниципальное имущество. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это стало одной из мер поддержки предпринимателей, пострадавших от ограничительных мер.

Глава республики Алексей Цыденов подчеркнул, что речь идёт не о переносе оплаты на полгода, а об освобождении от неё. Кроме того, в регионе увеличили сумму фонда, за счёт которого малые и средние предприятия могут получить кредиты на льготных условиях.

«Так что меры работают, и я призываю всех, кому полагается, ими пользоваться. Вся необходимая информация, что касается рассрочки по налогам, есть на сайте Налоговой службы nalog.ru», — отметил глава.

В качестве меры поддержки простых жителей стал перенос на 3 месяца выплат за капремонт жилья. Платежи за март, апрель и май 2020 года будут равномерно распределены и включены в квитанции с января 2021 года по декабрь 2023.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил до 6 мая отчитаться о реализации всех мер поддержки, которые были приняты в марте и апреле 2020 года в связи с эпидемией коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о мерах поддержки бизнеса и безработных, а также о выплатах медикам и семьям с детьми.

Подробнее: Президент потребовал к 6 мая отчёты о результатах мер поддержки граждан

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