Бишкек, 14 мая 2020, 00:16 — REGNUM Министерство экономики Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект о списании задолженности бизнесменов по начисленной пене, налоговым санкциям и штрафам по страховым взносам, имеющимся на 1 марта 2020 года.
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Поводом для реструктуризации долгов в ведомстве назвали испытываемые предпринимателями серьезные сложности из-за приостановки работы в период режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, введенных правительством республики по причине пандемии коронавируса.
Также минэкономики предлагает провести реструктуризацию задолженности для стимулирования исполнения обязательства по уплате основной суммы долга для пополнения бюджета Киргизии.
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