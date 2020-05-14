Бишкек, , 00:16 — REGNUM Министерство экономики Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроект о списании задолженности бизнесменов по начисленной пене, налоговым санкциям и штрафам по страховым взносам, имеющимся на 1 марта 2020 года.

Читайте также: ¾ работавших граждан Киргизии лишились заработка из-за коронавируса

Поводом для реструктуризации долгов в ведомстве назвали испытываемые предпринимателями серьезные сложности из-за приостановки работы в период режима чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации, введенных правительством республики по причине пандемии коронавируса.

Также минэкономики предлагает провести реструктуризацию задолженности для стимулирования исполнения обязательства по уплате основной суммы долга для пополнения бюджета Киргизии.

Читайте также: Из-за пандемии дефицит бюджета Киргизии вырастет в 4 раза