Москва, 13 мая 2020, 09:40 — REGNUM В Москве с 12 мая возобновлено строительство 460 объектов, сообщили в Москомстройинвесте.
«С 12 мая 2020 года строительные работы… возобновлены на 460 объектах. Их общая площадь составляет 27 млн кв. м», — сообщили в Москомстройинвесте.
Отмечается, что численность задействованных в работах сотрудников строительных компаний составляет около 85 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу предприятий промышленности и строительства.
Возобновление работы строительного и промышленного сектора столицы Собянин обосновал тем, что работа в данных секторах наименее опасна с точки зрения распространения коронавируса, но при этом принесёт большой плюс для экономики.
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