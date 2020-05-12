Два госпиталя в Ростове-на-Дону приняли 140 пациентов с коронавирусом
В Ростове-на-Дону два госпиталя, развёрнутые на базе горбольницы №1 имени Семашко и горбольницы №20, приняли 140 пациентов с коронавирусом.
Приангарье вводит обязательный масочный режим
С 20 мая в Иркутской области будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Об этом сегодня, 12 мая, сообщил глава региона Игорь Кобзев. По его словам, на такие меры власти пошли в связи с ослаблением режима ограничений и возобновлением работы части предприятий.
«Из областного бюджета будет выделено 50 миллионов рублей на закупку многоразовых масок. Их бесплатно раздадут социально незащищенным гражданам: пенсионерам, многодетным семьям, малообеспеченным, инвалидам», — подчеркнул Игорь Кобзев.
За время самоизоляции в Чувашии число безработных выросло в 3,7 раза
В Чувашии в связи с пандемией коронавируса и режима самоизоляции «регистрируется увеличение количества обращений, поданных в службы занятости населения региона».
В Приангарье выявили 20 новых носителей коронавируса
В Иркутской области по состоянию на 12 мая выявлено 354 носителя SARS-CoV-2, причём, 20 из них добавились за последние сутки.
По данным оперативного штаба региона, 254 человека помещены в инфекционное отделение стационаров, 94 — выздоровели, шесть — погибли. Больше всего положительных результатов теста получено в Иркутске (238).
Ингушетия стала четвертым субъектом в РФ по числу умерших от COVID-19
В Ингушетии за прошедшие сутки скончались два пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Общее число умерших от осложнений в результате этого заболевания составило 33 человека. По числу летальных исходов Ингушетия оказалась на четвертом месте после Москвы (1179), Московской области (219) и Санкт-Петербурга (58).
Архангельские пациенты с COVID-19 пожаловались на плохие условия содержания
В архангельских медучреждениях начались проверки после жалоб на плохие условия содержания пациентов с COVID-19. Врио губернатора Александр Цыбульский поручил министру здравоохранения региона Антону Карпунову разобраться в ситуации.
В День медсестры Беглов отметил героизм медиков загоревшейся больницы
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил медсестёр Северной столицы с профессиональным праздником — Международным днем медицинской сестры. Беглов особо отметил героизм сотрудников больницы Святого великомученика Георгия, проявленный во время пожара утром 12 мая.
В Красноярском крае рассказали о последствиях вспышки коронавируса в районе
Губернатор Красноярского края Александр Усс 12 мая обратился к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусом и действующими ограничениями. Также он рассказал об обстановке в Северо-Енисейском районе края, где была выявлена вспышка SARS-CoV-2.
В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия
Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
Госдума разрешает временно заключать ОСАГО без диагностической карты
Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий на фоне пандемии коронавируса заключать договор ОСАГО без диагностической карты, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
В Архангельской областной больнице растет число зараженных коронавирусом
За сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 19 человек. Пять из них — пациенты карантинных отделений Архангельской областной клинической больницы. Общее число зараженных в регионе составило 513 человек.
На Кубани с 23 мая отменят пропускной режим внутри муниципалитетов
Пропускной режим и режим самоизоляции внутри муниципалитетов Краснодарского края будет отменён с 23 мая. Об этом сообщил на заседании регионального оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
«С 23 мая режим самоизоляции и карантин внутри муниципальных образований прекращает работу. Карантин в крае сохраняется, он будет действовать и распространяться на межмуниципальное сообщение и на въезд в края. С 23 мая пропускной режим внутри муниципальных образований отменяется. Сохраняются «красные» пропуска и транзитные», — уточнил Кондратьев.
Владимирская область: из больницы в Струнино уволились 40 человек
Во Владимирской области 40 сотрудников больницы города Струнино уволились после начала пандемии коронавируса. Многие из них давно достигли пенсионного возраста. Главврач заявил, что основной причиной увольнений стал страх заразиться коронавирусом, а также усталость от возросшей в условиях пандемии рабочей нагрузки.
В Псковской области «говорить о выходе на плато пока рано»
В Псковской области за последние сутки подтвердили наличие коронавирусной инфекции еще у 12 человек. Власти региона не спешат отменять ограничения и намерены дождаться «послепраздничной» статистики.
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня