Коронавирус в России пока не побеждён, но для этого по-прежнему прилагаются беспрецедентные усилия.

По словам президента РФ Владимира Путина, благодаря заранее принятым мерам в России уже сохранены многие тысячи жизней. И решающая роль здесь принадлежит медицинским работникам. В борьбе с коронавирусом они проявляют настоящий героизм.

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