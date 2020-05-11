Москва, , 15:57 — REGNUM Размеры кредитов системообразующим организациям в России будут увеличены. Поручение проработать этот вопрос Центробанку и правительству РФ дал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Из-за пандемии почти 40% жителей РФ могут просрочить выплаты по кредитам

Глава государства также поручил при оказании им мер господдержки на фоне пандемии коронавирусной инфекции учесть снижение выручки этих организаций.

Также по теме: Объём ипотечного кредитования в России в марте увеличился в полтора раза

Кроме того, Банку России и правительству рекомендовано уже после завершения реализации мер поддержки из-за эпидемии обеспечить стабильную динамику кредитования населения и юридических лиц. Соответствующие меры должны быть разработаны до 1 июня.