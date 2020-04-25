Москва, , 00:34 — REGNUM Российские банки в марте 2020 года увеличили объём ипотечного кредитования до 179,5 млрд рублей, или на 55% по сравнению с показателем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».

Всего в марте текущего года жители России получил 65,1 тыс. ипотечных договоров на общую сумму 179,5 млрд рублей. В прошлом году этот показатель составлял 46,1 тыс. и 115,7 млрд соответственно. Кроме того, объём выданных кредитов увеличился на 14,7% по отношению к февралю 2020 года.

«Бурный рост выдачи ипотечных кредитов можно связать с желанием потребителей максимально быстро приобрести недвижимость в марте в связи с ростом курса доллара и неблагоприятными внешними факторами», — объяснил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что сокращение ипотечных займов может негативно отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах.

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