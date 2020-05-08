Москва, , 13:02 — REGNUM На котировках российской валюты 8 мая наблюдается традиционное существенное воздействие нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Начав день с некоторого укрепления вслед за нефтью, рубль затем приостановил рост, когда цена нефти Brent не смогла зафиксироваться выше важного рубежа $30 за баррель.

В то же время позитивом для рубля выступает общее повышение склонности к покупкам рисковых активов на финансовых рынках.

Сегодня в течение дня ожидается важная информация по американскому рынку труда, которая может значимо влиять на текущий курс доллара и иные активы.

В зависимости от поведения сырьевых цен и конкретных данных по занятости в США, наиболее вероятный диапазон для рубля на день останется в сложившихся в последние дни границах: 73 — 74,60 руб./доллар», — полагает эксперт.

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