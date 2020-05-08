Москва, , 10:01 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 8 мая продолжает консолидироваться вблизи апрельских минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Это обусловлено оптимизмом от вступившего в силу соглашения по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, а также постепенным возвратом ряда мировых экономик к привычной жизни.

Например, в штате Калифорния уже на этой неделе откроют спортивные магазины. В Италии начали работу экспортно-ориентированные предприятия, а в Германии открываются магазины и планируется возобновить спортивные мероприятия.

Одновременно с этим, ЦБ РФ значительно снизил объем продаж валюты на рынке, но продолжает держать руку на пульсе, в случае разгула спекулянтов, осаживает их, стабилизируя тем самым курс рубля.

Сложившаяся конъюнктура на рынке нефти, а также из-за постепенного возврата стран к прежней экономической жизни, благоприятно будет отражаться на курсе рубля до конца недели.

Перед праздником День Победы он вряд ли сдаст позиции, валютная пара доллар/рубль останется в диапазоне 72,60 — 76», — полагает эксперт.

Читайте также: Рост рубля сдержан