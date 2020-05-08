Москва, , 08:05 — REGNUM Торги по рублевым парам 7 мая завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,64%, до 74,10 руб., евро/рубль — на 0,27%, до 80,26 руб., фунт/рубль — на 0,29%, до 91,50 руб. торги на Мосбирже проходили относительно спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль укрепился к иностранным валютам на фоне повышения нефтяных котировок и спроса на рисковые активы. Фондовые индексы США закрылись в плюсе (S&P500: +1,15%). Оптимизм был поддержан серией сильных отчетов компаний о прибыли, которые перевесили слабые данные о рынке труда.

Дополнительную поддержку фондовым индексам оказало сообщение о том, что американские и китайские чиновники возобновили телефонные переговоры по завершению торгового соглашения первого этапа, а также неожиданный рост китайского экспорта в апреле.

Нефть поддерживала рубль до американской сессии. На вечерней сессии из-за снижения цен на нефть курс доллара восстановился до 74,10 руб. На Форекс доллар торгуется на уровне 73,98 руб.

Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета по рынку труда в США (Nonfarm Payrolls). Слабые данные заложены в цене. Тут важно посмотреть, как отреагирует на него валютный, фондовый и криптовалютный рынки. Если ростом, то рубль укрепит свои позиции.

Перед длительными выходными многие участники рынка захотят выйти из рынка. Этим они окажут давление на рубль.

В целом техническая картина по паре доллар/рубль хорошая, поэтому рост пары будет сдержан уровнем 75,75. На следующей неделе ожидается падение пары до 71,50 руб.

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