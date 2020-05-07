Москва, , 15:59 — REGNUM Днем 7 мая рубль получил неожиданную поддержку от нефтяного сектора, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Котировки черного золота подскочили сразу после того, как Saudi Aramco подняла отпускные цены на основные сорта нефти для азиатских покупателей на июнь.

Дополнительная поддержка сырьевым ценам пришла из Китая в виде статданных. В результате баррель нефти марки Brent к настоящему времени дорожает на 6,7%, до $31,72.

Это оказалось приятной новостью для «россиянина», который скучал в боковике в парах с долларом и евро. «Американец» во второй половине дня стоит 73,77 руб. и может оставаться до конца сессии в границах 73,45−75,00 руб.

Евровалюта торгуется по 79,61 руб. и краткосрочно закрепится в пределах 79,30−80,50. При этом евро может очень легко вернуться в привычные и комфортные рамки диапазона 80−82 руб., как только рыночные эмоции потеряют градус напряжения.

С точки зрения информационного потока, для рубля пока не меняется больше ничего. На значительное укрепление российской валюты рассчитывать точно не стоит. Крепкий рубль отечественная экономика сейчас уже не переживет», — полагает эксперт.

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