Улан-Удэ, , 13:06 — REGNUM Жителям Бурятии предоставили право на отсрочку по платежам за капитальный ремонт домов с 1 апреля по 30 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, указ об этом подписал глава республики Алексей Цыденов.

Отмечается, что ограничительные меры и приостановка работы некоторых предприятий сказалось на платёжеспособности жителей. Решение об отсрочке принято в качестве меры по поддержке населения. Однако это не о полном освобождении от выплат.

«Согласно методике расчета предполагается, что оплата взносов будет равномерно распределена и включена в квитанции с января 2021 года по декабрь 2023. При этом у собственников помещений остается право оплачивать взносы в полном объеме по обычному графику», — отметили в правительстве.

Кроме того, в республике приостановлено начисление пени за несвоевременную оплату взносов на капремонт с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

Напомним, ранее энергетики выразили обеспокоенность тем, что из-за снижения доходов населения снизятся платежи за электроэнергию. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с этим глава Бурятии поручил профильным службам проконтролировать «платёжную дисциплину» жителей.

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