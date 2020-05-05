Москва, , 10:23 — REGNUM По итогам первого квартала текущего года в России было продано 23 690 единиц новых малотоннажных грузовых автомобилей (сегмент LCV), что на 0,4% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Таким образом, российский авторынок машин сегмента LCV в отчётный период занял шестое место в Европе.

Первое место среди европейских стран по реализации лёгких коммерческих автомобилей заняла Франция. С января по март там было продано 88 258 таких автомобилей. Это на 27,3% меньше, чем год назад.

На втором месте находится Великобритания. Здесь дилерам удалось реализовать 67 907 машин сегмента LCV, что на 33,9% меньше уровня прошлого года. Тройку лидеров замыкает Германия. Там за первые три месяца текущего года было куплено 63 907 единиц малотоннажных грузовых машин — на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге соответственно Испания (36 323 ед.; — 33,5%) и Италия (32 452 ед.; — 29,4%).

Напомним, в первый квартал 2020 года продажи легких коммерческих автомобилей в Европе снизились на 24,7%, до 422 681 экземпляра.

Читайте также: Продажи подержанных электрокаров в РФ выросли на 46%